Shakira acusa a Hacienda de “utilizarla” como ejemplo y violar su intimidad durante la investigación por presunto fraude fiscal

Cuando en 2014 decidió instalarse en Barcelona con Gerard Piqué lo comunicó “expresamente” a los efectos oportunos a la Agencia Tributaria, que lo aceptó “sin discusión, asumiendo de este modo que hasta esa fecha no había residido en nuestro país”, y desde entonces ha pagado “escrupulosamente” sus impuestos en España pese a no ser el “centro de intereses económicos”, apostillan.

La defensa de la estrella colombiana, no obstante, asegura tener “pruebas fehacientes” de que, “sin el menor atisbo de duda”, la intérprete no pasaba en España la mayor parte del año : como consta en los certificados de las autoridades de Bahamas, precisan, fue residente fiscal en este país desde 2004 hasta finales de 2014, cuando se afincó en Barcelona a raíz de su relación con el futbolista Gerard Piqué.

