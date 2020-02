Shaila Dúrcal cuenta cómo la pérdida de su dedo influyó en su aumento de peso

Después del accidente, Shaila se animó a dar un giro de 180º a su vida y abandonó el hábito de fumar, lo que le llevó a engordar 20 kilos de los que a día de hoy ya no se avergüenza. “Estoy redondita, pero no importa porque estoy muy sana. Qué mujer no engorda y adelgaza “, normalizó la cantante, destacando, como ya hizo en el programa de Bertín Osborne Mi casa es la tuya que aún así ha ganado en salud.

Tal y como ella misma desveló, tras la pérdida de la falange del dedo derecho atravesó una época muy dura que parece haber superado. “Ya han pasado dos años de mi accidente y me acabo de recuperar, porque claro que te da depresión, es normal “, aseguró con firmeza antes de destacar que “lo más bonito que tiene el ser humano es poder confrontar las cosas”. “¿Esto me ha pasado? Pues vamos a tratar de salir adelante “, explicó que se decía a si misma durante estos primeros momentos que, sin embargo, ya son parte del pasado.

