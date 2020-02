Sexo oral, relaciones en lugares públicos, tríos… ¿debemos contar nuestras fantasías sexuales a la pareja?

– Y por supuesto, si es la pareja la que tiene las fantasías no se debe pensar que no estamos fomentado bien su deseo. Nada más lejos de la realidad, tener fantasías y compartirlas ayudan a reactivar la chispa en las relaciones sexuales .

Por tanto, aunque no es lícito poner límites a la imaginación cada cual debe sopesar de forma individual lo que quiere, puede y debe confesar al otro para no llegar a un conflicto y mantener la relación de una forma saludable . Confesemos pues aquellas fantasías que queremos compartir con la pareja y reservemos para el ámbito privado las que creemos pueden herir su sensibilidad o hacerle daño.

