Setién le declara la guerra al Barça y anuncia acciones legales por su finiquito

“Hasta el 16 de septiembre (un mes después), no me habían remitido la comunicación escrita de dicho despido (sin liquidación alguna) “, asegura. Lo mismo para el resto del cuerpo técnico quienes “para su sorpresa” serán reubicados en el club, según el Barcelona les ha anunciado.

Quique Setién ha emitido este jueves un comunicado en su nombre y en el de su equipo técnico explicando su versión sobre su la salida del FC Barcelona, la cual ha generado una enorme polémica por las consecuencias en materia de inscripciones que tiene para el futuro del equipo. Hasta que no se oficializase la salida del cántabro, no se podía registrar a Koeman como nuevo técnico.

