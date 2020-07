Sesión extraordinaria: una movida en el umbral electoral

“La ley Promesa de facto -no de jure- eliminó o echó a un lado varias disposiciones de la Constitución de Puerto Rico, particularmente las relacionadas con el proceso de aprobación de presupuesto y, sobre todo y la más importante, que las leyes que aprueben nuestros órganos de gobernanza propia no son finales hasta que la Junta evalúe si pueden ser ejecutadas”, agregó.

“El objetivo de la gobernadora, yo lo apoyo. Es importantísimo. Las pensiones hay que defenderlas a toda costa, pero sería únicamente un esfuerzo politiquero y primarista si no hay una estrategia, si la gobernadora no le dice al país cómo es que va a defender esa legislación porque la Junta, en cuanto salga el proyecto de ley, le va a escribir diciendo que eso es incompatible con el plan fiscal y con la ley Promesa”, agregó el abogado.

Durante la conferencia de prensa en la mañana de ayer, la gobernadora rechazó que, con sus propuestas, busque obtener ventaja en la contienda primarista en la que enfrenta al ex comisionado residente Pedro Pierluisi. “Esto no es programa de campaña porque yo no busco ganar ni perder votos con esto”, sentenció.

