Sesgo binario criollo | La Prensa Panamá

El reciente esfuerzo de diálogo por salvar la Caja de Seguro Social tiene estos matices de polarización binaria que seguramente llevarán a huelgas o manifestaciones y probablemente a una decisión que será discutida en una Asamblea donde intereses partidistas o personales prevalecerán. Está claro que escuchar y conocer la posición contraria no es suficiente para entender mejor a la contraparte si no se dejan los polos opuestos de creencias.

Hago la salvedad que no se trata de “complicar” ahogando la posibilidad de discusión si no de apreciar que si presentamos dos extremos exclusivos y excluyentes como las únicas soluciones es altamente probable que la polarización continúe y la rigidez aniquile la posibilidad de acercamiento.

You May Also Like