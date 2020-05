Servicio de Neumología en la CSS cuenta con Unidad de Cuidados Respiratorios

Acotó que los pacientes que ingresan a esta unidad tienen un promedio de estancia entre 4 y 10 días recibiendo diferentes tipos de terapia y soporte para lograr que mejoren. Estos pacientes no pasan a sus casa son trasladados a sala donde terminan su recuperación, pero sin requerimiento de soporte ventilatorio no invasivo.

El funcionario destacó que el objetivo es darle apoyo del soporto ventilatorio no invasivo a los pacientes, tratando de evitar la intubación, es decir la traqueotomía que es lo que se hace en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), cuando el paciente requiere mayor soporte con un ventilador de forma invasiva. Lo que se quiere es suministrar todas las terapias, brindando el apoyo para que el paciente no desarrolle una insuficiencia respiratoria severa que requiera ventilación invasiva.

