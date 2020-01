Servicio de Estudios de MAPFRE prevé ralentización de la economía mundial al 3,1% en 2020

La dinámica de la economía global sigue afectando su desarrollo y, en particular, el de los segmentos de No Vida y Vida Riesgo, que se están ralentizando. La aplicación generalizada de políticas monetarias acomodaticias está ayudando a frenar esta tendencia y podría contribuir a revertir la situación, pero ha dejado anclados los tipos de interés en niveles bajos. Esta situación, junto con la desaceleración del crecimiento económico, limita el desarrollo de los negocios de vida ahorro y rentas vitalicias tradicionales. Sin embargo, el buen comportamiento de los mercados de valores constituye un estímulo para los productos de seguros de Vida en los que el tomador asume riesgo de inversión.

Las economías emergentes seguirán contribuyendo de manera más relevante a la actividad global que las desarrolladas, creciendo de manera estable en promedio cerca o por encima del 4,5% durante los próximos años, gracias a unas condiciones financieras más benignas, una mejora en los términos de intercambio para los países productores de materias primas agrícolas, la recuperación de algunas economías en recesión (Turquía) y la salida de la atonía de economías relevantes que desaceleraron considerablemente durante 2019. Entre estas últimas, se encuentra, por ejemplo, Brasil, donde se observa una mejora de las expectativas económicas, con un crecimiento del PIB previsto para 2020 del 2%, frente al 1,1% estimado para 2019, gracias a un comportamiento más favorable del consumo y la inversión privada. Con la reforma de pensiones ya aprobada, se estima un ahorro de 700.000 millones de reales a lo largo de 10 años. Y también es el caso de México, donde se espera que la economía retome el crecimiento hasta niveles en torno al 0,9% en 2020. No obstante, los economistas del Servicio de Estudios de MAPFRE apuntan como mayor riesgo para la economía de México que no se avance en las reformas y medidas económicas e institucionales necesarias para que el país logre esa reactivación significativa de la economía.

