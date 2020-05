Servicio ‘Caja Amiga’ recibe reconocimiento por acercar la banca a panameños

La Caja Amiga , un servicio de corresponsal no bancario que opera a través de farmacias , abarroterías , tiendas y minisúper para realizar transacciones bancarias desde las comunidades, fue reconocido con el Premio Platino en la categoría de Inclusión Financiera de los Premios Fintech Américas edición 2020 , una de las c ompañías de investigación y aprendizaje de tecnología financieras más importantes del mundo.

