Sermedic estableció centro de hisopado sin tener aprobación

Además, remarcó que la Resolución No. 274 de 3 de mayo de 2021 otorga a la Dirección General de Salud toda la competencia para aprobar la apertura de centros de hisopado en el país; y que el Consejo Técnico de Salud quedó fuera de este proceso, que solo inspeccionan para dar aprobación a laboratorios clínicos no a centros de hisopado.

Además, en el artículo 4 se decretó que toda persona que ingrese a las islas mencionadas debe presentar en su puesto de embarque su tarjeta física o certificación digital del esquema completo de inmunización contra la enfermedad Covid-19 y, de no contar la persona con las dos dosis, debe presentar su prueba de Covid-19 (antígeno o PCR) con resultado negativo (hasta 72 horas de vigencia como máximo), generada por un laboratorio certificado, a su costo, y si no cuenta con ninguno de los requisitos anteriores, deberá realizar el hisopado a su costo, y tener un resultado negativo para viajar.

El laboratorio de la clínica Sermedic Panamá, que tiene como propietarios al ex jefe nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa) Leonardo Labrador y a la ex jefa regional de Salud Pública Ana Lorena Chang, no contaba con el permiso del Consejo Técnico de Salud.

