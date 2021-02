Serie del Caribe: Venezuela revive con triunfo sobre Colombia

“Sabíamos que iba a ser un juego fuerte, uno nunca descarta al rival, ellos vienen a ganar y nosotros tenemos que hacer lo mismo, ahora se nos dio y ganamos 1-0. Mañana los muchachos tienen que salir a hacer lo que saben hacer. No hemos bateado, eso no es ningún secreto, pero sigo creyendo que ellos van a despertar”, opinó el mánager de Venezuela Mike Álvarez.

“La experiencia me ha ayudado mucho. Colombia ha demostrado buen béisbol y tienen muy buenos peloteros. Hoy yo sabía que no podía perder el enfoque porque necesitábamos obtener este triunfo, esperamos que sirva de impulso para llegar a la semifinal”, comentó Moscoso, quien con su segunda apertura en una Serie del Caribe, luego de enfrentar y perder ante México en el torneo de 2010.

