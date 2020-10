“Sería un sueño jugar en el Real Madrid”

Paul Pogba ha sorprendido con sus últimas declaraciones en las que ha confesado su “sueño” de terminar jugando en el Real Madrid. Precisamente, del club de la capital española ha sido objetivo de fichaje en los últimos mercados, siendo uno de los futbolistas que más ha gustado a Zidane para reforzar la medular.

“A todos los futbolistas les encantaría jugar en el Real Madrid. Puede que sea un sueño. Es un sueño para mí, por qué no algún día“, admitió en la rueda de prensa que ofreció este jueves con la selección nacional de Francia.

Pogba es uno de los principales nombres mercado tras mercado, sobre todo teniendo en cuenta que Mino Raiola es su agente, y sobre esos rumores quiso comentar también en su comparecencia ante los medios.

“Estoy en Manchester. Escuché mucho ruido de que me iba a ir y a los clubs que tenía que ir. Hoy sigo en Manchester y estamos luchando para volver a intentar llevar al club al más alto nivel”, dijo este jueves en rueda de prensa con la selección francesa.

Eso sí, dejó dudas con respecto a su futuro en Old Trafford desvelando que todavía no han discutido su renovación de contrato, que termina el próximo verano.

“No he hablado con Ed Woodward (vice presidente ejecutivo del United). No hemos hablado de renovación. Imagino que llegará un momento en que el club vendrá a hablar conmigo y quizá proponerme algo, o no. Por ahora no hay nada y no puedo hablar de algo que desconozco”, concluyó sobre el tema.