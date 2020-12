“Sería un sueño compartir un podio con Sainz”

El bicampeón del mundo señaló que Renault, que el año que viene pasará a llamarse Alpine, ha tenido unos resultados en 2020, con tres podios, “mejor de lo esperado” . “Yo tenía confianza en el equipo y cuando firmé no había empezado la temporada. Han sido resultados bastante positivos y con una línea ascendente. Seis o siete meses atrás había una esperanza, pero no tanto una realidad y ha venido muy bien para la moral llevar esta inercia a la temporada que viene y sobre todo al 2022 con el cambio de reglamentación”, advirtió.

