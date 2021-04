¿sería seguro? ¿Hay riesgo de contagio?

Pero hasta el momento, los estudios no han demostrado plenamente si las vacunas detienen la trasmisión, es decir, que tengan capacidad esterilizante frente al SARS-CoV-2 . Así, el virus puede alojarse en el organismo de un vacunado, y aunque no puede actuar en ese cuerpo, puede trasmitirlo a otra persona a través de los aerosoles al momento de hablar o entrar en contacto con alguien.

