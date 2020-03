Sergio Ramos recrea la llegada de la Selección a la concentración que el coronavirus obligó a cancelar

“Hoy es un día de concentración. Un día que todos los jugadores españoles afrontamos con ganas e ilusión. Pero hoy no vamos a ver al míster ni a su cuerpo técnico. Ni nos vamos a reencontrar con nuestros compañeros. El vestuario está vacío. El gimnasio está vacío. Hoy no saldremos a entrenar. En la Ciudad del Fútbol, como en tantos otros sitios, no hay nadie para que el día de mañana podamos estar todos. Mantengamos la ilusión”, recita Ramos.

