Sergio Ramos, nuevo jugador del PSG

La llegada de Ramos puede coincidir, además, con la marcha de Kylian Mbappé , aunque no inmediatamente. El delantero francés no tiene ninguna intención de renovar con el PSG y el Real Madrid está en la ‘pole’ para ficharle. La duda es si será este mismo verano o el que viene, con la importante diferencia de que si es para la 2022/23 será gratis para el club español.

Después de varias renovaciones ‘in extremis’, la última en 2021 con los blancos no se llegó a firmar. Durante meses hubo filtraciones de ambas partes, pero Florentino Pérez no esperó a que se acabara el tiempo. Según desveló Ramos en la rueda de prensa de despedida, cuando quiso dar el ‘sí’ al año extra de contrato que le ofrecían (con una rebaja del 10%), dicha oferta ya había caducado.

“ Este número 4 lo aprecio mucho por superstición, porque lo tuve desde el inicio de mi carrera y luego me ha acompañado durante toda mi vida , me siguió, me trajo buena suerte y muchas victorias. Ahora el número 4 es parte de mí como persona y como profesional”, comentó Sergio Ramos en sus primeras palabras como jugador del PSG. “ Para mí, es un privilegio poder lucir este número en un gran equipo, el Paris Saint-Germain . Por eso, necesariamente será muy especial poder llevar mi número aquí en París”.

