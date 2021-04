Sergio Ramos, lesionado de nuevo… ¿Y baja para el Clásico?

Ramos relató el momento en el que se dio cuenta de que algo no andaba bien con su estado físico. “Ayer, tras el partido, me quedé entrenando sobre el terreno de juego y noté un pinchazo en el gemelo izquierdo. Hoy me han realizado las pruebas y se ha confirmado que tengo una lesión muscular” , escribió.

Antes del comunicado del Real Madrid, Sergio Ramos confirmó a través de sus redes sociales que estaba lesionado. El capitán merengue escribió que “la verdad es que llevo unas semanas bastante duras. Una intervención siempre es un parón deportivo y emocional. Por suerte, desde hace ya unos cuantos días me he ido encontrando mejor, pero en el fútbol como en la vida, la mala suerte también juega un papel”.

