Sergio Ramos, la garra del Real Madrid que acabó rompiendo los platos con Florentino Pérez

Todo acabó rompiéndose por no querer rebajarse un 10% del sueldo , aunque será una parte menor de una relación no tan buena con Florentino Pérez . El capitán y él siempre tuvieron una relación de respeto y en momentos de cariño, pero cada renovación se convirtió en un tira y afloja constante. Rumores de ofertas de China, del Milan o últimamente del PSG ( e incluso el Sevilla ) parecía que iban a acabar forzando a que Pérez claudicara, pero las circunstancias en las que se ha producido esta ruptura jugaban a su favor en la negociación: Ramos sigue siendo uno de los mejores, pero ya no es el mejor .

Cuando llegó desde el Sevilla lo hizo como lateral, pero poco a poco se fue reconvirtiendo en un central de altura mundial. Considerado incluso como un posible Paolo Maldini a la española, es su carácter irredento y su manera de liderar la que han dejado huella en el Real Madrid, al que ahora tendrá que decir adiós por no saber o no poder renovar en las condiciones que él quería.

