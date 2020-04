Sergio Lorenzo regresa al ruedo musical, estrena ‘Así me gusta a mí’

Nacido en la provincia de Mendoza, Argentina. A los 10 años agarraba a escondidas las partituras e instrumento de las clases de piano de su hermano, sin sospechar que sellaba con eso su destino, siendo desde aquellos años seducido irremediablemente por su pasión: la música. Su primer instrumento, la batería, lo lleva a formar parte de la banda de rock “Los Sciervos”, c on quienes obtuvo varios galardones en el año 2003. Con “Los Sciervos”, lanza a finales del 2004 el álbum “Siete razones” , incluyendo 12 temas inéditos, con los cuales logran posicionarse con fuerza en la escena musical local.

You May Also Like