Sergio ‘Checo’ Pérez saldrá tercero en Turquía

Mercedes duo in P6 and P9

Perez’s first ever top three start

El canadiense Lance Stroll (Racing Point) dio la sorpresa y saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Turquía, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, que el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que puede igualar el récord de siete títulos del alemán Michael Schumacher, afrontará desde la sexta plaza -FIA abrió una investigación a Stroll porque el piloto no hizo caso a un sector de banderas amarillas y no disminuyó la velocidad en su vuelta rápida, por lo que podría perder la posición de privilegio si es sancionado.

You May Also Like