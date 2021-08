Sergio Agüero, baja para el Barça hasta noviembre

Lo cierto es que el delantero argentino ha tenido un comienzo de etapa como jugador del FC Barcelona para olvidar. Primero, recibió la noticia de que Leo Messi no iba a seguir en el equipo, después de que su compatriota fuese su principal motivo para fichar por el conjunto azulgrana. Ahora, su lesión en el rotura tendinosa en el gemelo interno complica el panorama para el ‘Kun’ en el Camp Nou… Y ojalá que sea su primera y única lesión y no siga el patrón que siguió en el Manchester City.

