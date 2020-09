Serena y Nadal arrasan en sus debuts en Roland Garros

Dominic Thiem, quien perdió las últimas dos finales del torneo parisino ante Nadal, no se queja de las condiciones. El tercer preclasificado no se inmutó al avanzar a la segunda ronda con una victoria 6-4, 6-3, 6-3 ante Marin Cilic.

“Rafa, son una gran fanática de él. Desde siempre. Pero no se puede comparar a dos personas que sin igual de grandioso. Roger es Roger Federer. Está de más decirlo”, prosiguió. “Así que no entiendo el por qué la gente se pone a debatir: ‘¿Quién es este? ¿Quién es el otro’? Ambos han tenidos carreras espectaculares, que el 99% de la gente quisiera soñar y todo lo que han conseguido se lo merecen. Soy fanática de ambos”.

