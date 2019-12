Serena Williams es la Mujer Deportista de la Década de AP

“Cuando sean escritos los libros de historia, sería grandioso que indiquen que la gran Serena Williams es la máxima deportista de todos los tiempos… me gusta llamarle los ‘Súperpoderes Serena’ _a esa mentalidad de campeona. Sin importar las adversidades y las probabilidades que enfrente, ella siempre cree en ella misma”, destacó Stacey Allaster, directora general de la WTA de 2009 a 2015 y actual directora ejecutiva del tenis profesional de la Asociación de Tenis de Estados Unidos, que lleva a cabo el U.S. Open.

Aun ganando partido y llegando a finales de Grand Slam mientras se acerca a los 40 años, Williams fue elegida por The Associated Press como la Mujer Deportista de la Década el sábado en una votación de reporteros y editores deportivos de la AP.

