Serena, Djokovic y Federer cumplen en Australia

“Ella no se da cuenta, lo único que le importa es la plastilina. Yo le he dicho que soy alguien importante. En mi barrio soy solamente ‘la mamá de Olympia’… ¡Y me encanta!”, dijo entre risas la jugadora de 38 años.

“Estoy muy orgulloso y me acuerdo de cuando comencé en el tenis, a los cuatro años, no había tradición tenística en Serbia. Parecía imposible, pero ha pasado”, dijo en la pista, ante numerosos compatriotas entre los espectadores.

You May Also Like