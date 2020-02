“Será un milagro volver a niveles precrisis”

El Ibex-35 ha cerrado su peor semana desde 2010 y Wall Street está en sus peores números desde 2008 debido al pánico bursatil que se ha apoderado de los mercados mundiales por la expansión del coronavirus. Expertos consultados por 20minutos apuntan a que será “extraordinariamente difícil” recuperarse a menos que haya un verdadero “milagro”.

Tanto Enric Serradell, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), como Begoña Casas, de la Universidad Europea de Madrid, apuntan a que será una crisis larga, al menos hasta el verano, y que se puede extender a más de un año.

“Estamos en una fase de pánico bursátil, de eso no hay ninguna duda, vista la velocidad con la que se están produciendo los descensos en las Bolsas, o por el impacto que está teniendo en la economía mundial”, señala Serradell, vicedecano de Economía y Empresa de la UOC. “Existe pánico y por lo tanto hay una sobrerreacción de los mercados”.

Las caídas a nivel mundial han llegado justo en un momento especialmente bueno para la Bolsa española en el que se estaban consiguiendo máximos.

“Justo en ese momento aparece el coronavirus y se originan estos descensos, volvemos a empezar”, comenta. “El caso de Telefónica es flagrante, cotizando por debajo de seis euros y volviendo a la casilla de salida de hace muchos años”.

El pánico en las bolsas es cíclico, señala el vicedecano, y lo ha comparado con otras periodos difíciles. Por ejemplo, con la Guerra de Irak, cuando se esperaban dificultades en la producción de petróleo.

“Sin embargo, el día que estalló la Guerra de Irak la Bolsa española bajó un 1,12% y la bolsa norteamericana lo tomó con cierto escepticismo, y si comparamos la Guerra de Irak con lo que está pasando ahora, no hay puntos de comparación”. Tan solo en la apertura de este viernes, el parqué español ha comenzado cayendo más de un 3%.

El coronavirus ha causado que China, el gran proveedor a nivel mundial, entre en una espiral que se va retroalimentando: descenso en venta de productos y servicios, fábricas paralizadas, regulaciones de empleo, que a su vez se contagia al comercio mundial. Lo que despierta el pánico en los inversores.

“Ocurre que los mercados son irracionales“, puntualiza Serradell. “Aunque deberían ser más racionales, en el fondo se rigen por las mismas emociones que tienen las personas, porque son ellas las que configuran los mercados. Así que hasta que no se tranquilice la situación los mercados van a seguir bajando”.

¿Durante cuanto tiempo? El profesor señala que las previsiones apuntan a que los efectos del coronavirus se dejarán sentir al menos durante este primer semestre. Begoña Casas, profesora del departamento de Economía y Empresa de la Universidad Europea de Madrid, va más allá y calcula que el “sufrimiento económico” perdurará durante un año,

“Es una crisis que no se va a resolver de manera inmediata, nos quedan bastante meses de sufrimiento económico, por así decirlo”, señala la profesora.

“Las caídas, la crisis bursátil se va a mantener”, agrega Casas. “Al final la Bolsa está relacionada con la economía real y al estarse restringiendo los movimientos de personas y de compraventa de bienes va a caer la Bolsa porque está arrastrando a varios sectores”.

Para Casas, estos descensos en los índices bursátiles ya se esperaban y hasta cierto punto son “lógicos”,

“Las Bolsas estaban muy altas para toda la situación latente que teníamos sobre el virus, y creo que se esperaba que acabaran ajustándose y cayeran, porque está teniendo mucho impacto en todos los sectores. Tiene sentido porque se está viendo menos movimiento de personas, menos compraventa de bienes, y al final eso afecta a la Bolsa, me parece lógico”.

Soluciones globales

Para la profesora de la Universidad Europea, todo está conectado y la solución no se debe limitar a estímulos fiscales: debería ser global, un conjunto de medidas no solo económicas, sino también de comercio, movimiento de personas, seguridad, etc.

“Los factores psicológicos de este miedo no se van a solventar tan fácilmente, solo con medidas de estímulo económico”, considera. “Estos factores son muy difíciles de gestionar. A ti, aunque te digan que no tengas miedo a comprar bienes o viajar, vas a viajar menos por el miedo al contagio. No creo que en este caso las medidas económicas por sí solas vayan a funcionar, falta tomar medidas en su conjunto, no solo económicas sino sociales, comerciales, de información a la población, etc”.

Y es estima que se ha infravalorado la incidencia del COVID-19 y su capacidad expansiva. “Se han comenzado a tomar medidas tarde, se expande con mucha rapidez y no estábamos preparados”, señala. “Así que todas las medidas que se tomen de ahora en adelante nos van a costar más sufrimiento”.

Serradell, de la UOC, estima que la recuperación “va a ser complicada”.

“Va a costar mucho volver a los niveles de enero previos al coronavirus, será extraordinariamente complicado”, comenta. “Todo el Ibex 35 menos Acciona está en negativo. Incluso el sector farmacéutico, que podría tener un comportamiento anticrisis, porque potencialmente participarían en el tema de vacunas, también está en descenso claro”.

“Este año será un milagro volver a niveles precrisis a no ser que hubiera una novedad importante a corto plazo en el tema de una vacuna”, añade. “En todo caso el primer trimestre del año estará tocado”.