será sacrificada para evitar su sufrimiento

El cetáceo, que mide entre 3 y 4 metros de largo, fue vista por primera vez el domingo y rescatada horas después en una esclusa , pero se escapó y tuvo que ser rescatada de nuevo. No obstante, aunque era refrescada periódicamente por los servicios de rescate con una manguera, no se ha podido evitar el deterioro de su salud, lo que ha llevado al equipo de veterinarios a tomar la triste decisión de sacrificarla.

You May Also Like