¿será, por fin, el año de Rihanna?

Jorge Drexler , por su parte, adelantó en verano a Efe que ya había comenzado a trabajar en un nuevo álbum de estudio y que lo había hecho desde una perspectiva diferente, al incorporar otras miradas a su proceso compositivo , por ejemplo, la de C. Tangana . Tras el bombazo de algunos de sus últimos sencillos, especialmente, Tú me dejaste de querer, se espera con ganas precisamente el siguiente álbum de este artista madrileño, que verá la luz en febrero , según confirma Sony Music.

Anni Clark, más conocida como St. Vicent , también confirmó que el sucesor de MASSEDUCTION está “listo y cargado” . En una charla con Mojo, comentó además que se ha inspirado sobre todo en los discos de principios de los años 70 de Stevie Wonder y en la música de Sly & The Family Stone.

Beyoncé no ha estado parada durante la pandemia, según revelaba la versión estadounidense de Hola. Según esta, la estadounidense ha estado trabajando en un nuevo “show virtual” y en cómo mostrar su “nueva música”, que ya se habría empezado a escribir y grabar con artistas como Dua Lipa y The Shindellas como referentes .

Con el éxito desde hace unos meses del tema WAP, junto a Megan The Stallion, Cardi B ha sabido calentar el ambiente para el que será el sucesor del celebrado Invasion of Privacy (2018). De momento se desconoce hasta su título .

Igualmente cercano está lo nuevo de Lana del Rey, Chemstrails Over The Country Club , que se espera para marzo por los retrasos en las plantas de prensado de vinilo. En él ha vuelto a colaborar con el productor Jack Antonoff, como en Norman Fucking Rockwell (2019).

Endless Arcade de Teenage Fanclub llegará el 5 de marzo y unos días después, el 19, el álbum que recopila todos los duetos de Sting. En abril, el día 16, será el turno de una de las bandas jóvenes que han logrado agitar el mundo del rock, Greta Van Fleet, con The Battle At Garden’s Gate . A partir de aquí, el ámbito de la música internacional se vuelve escurridizo. Entre los lanzamientos más seguros están Certified Lover Boy, de Drake , que debería ver la luz en algún momento del mes de enero, según anunció él mismo hace unas semanas.

Febrero traerá algún otro trabajo reseñable, como As The Love Continues de Mogwai , el día 19, y ya el 26 tanto Detroit Stories de Alice Cooper, como That’s Life de Willie Nelson, el álbum de versiones de Frank Sinatra grabado por el veterano country man.

El calendario a estas alturas no puede ser más escueto. En enero apenas habrá grandes lanzamientos (destacar el día 15 al dúo de electrónica punk Sleaford Mods, con Spare Ribs ) y habrá que esperar al 5 de febrero para desenvolver Medicine At Midnight , esperado regreso de Foo Fighters, más experimentales a tenor de lo escuchado en el primer anticipo, Shame Shame.

You May Also Like