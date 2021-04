“Será mi carta de despedida”

El nombre de Àlex Casademunt permanecerá grabado en la historia de la música para siempre, no solo por las míticas canciones que nos dejó, sino también por su personalidad, pues todos los que lo conocían dicen que era un joven alegre y soñador. Por ello, para mantener viva su memoria, sus compañeros no han dejado de homenajearlo .

