“Será mejor si la gente se vacuna más”

Simona Halep ha defendido la vacunación en sus últimas declaraciones y confesó que no tiene “miedo” al coronavirus después de haberse inmunizado. La tenista rumana, campeona en Roland Garros y Wimbledon, pidió que la gente -y sobre todo los tenistas- no renuncie a hacerlo para que la situación vaya a “mejor” en el circuito y puedan abandonar unas ‘burbujas’ que la estresan.

“No tengo miedo, porque estoy vacunada y me siento protegida. Me estoy cuidando y me pongo la mascarilla cuando hay mucha gente”, aseguró Halep tras su victoria de este martes en el torneo de Cincinnati (Estados Unidos).

Además, la de Constanza espera que sus compañeras y compañeros de circuito no renuncien a vacunarse para que puedan bajar las restricciones. “No me gustan las burbujas. Me noto muy estresada cuando estoy en la burbuja y si la gente se puede vacunar más y más, será mejor porque ya no tendremos más restricciones”, comentó.

El top-3 más negacionista





Las palabras de Halep han llamado la atención por el momento en el que llegan, tan solo un día después de que el número tres del mundo, Stefanos Tsitsipas, asegurase que no quiere vacunarse, aunque “está seguro” de que “tendrá que hacerlo” para competir. “De momento no ha sido obligatorio para competir así que no lo he hecho, no”.

Tsitsipas se ha subido al carro de Novak Djokovic, quien ha “abanderado” este movimiento más negacionista del circuito. El serbio dudó de la vacuna hasta llegar a dar positivo en COVID, con polémica incluida, cuando en el Adria Tour que organizó se generó un brote de contagios y fue criticado por la falta de medidas en el torneo.

“Feliz de jugar sin dolor”

Del mismo modo, Halep, no escondió su felicidad tras su primera victoria en Cincinnati tras una lesión que la tuvo apartada de las pistas varias semanas. “Esta fue la primera vez en mi vida que tuve este tipo de problema y realmente no sabía cómo lidiar con él. Pero estoy feliz de estar de regreso, feliz de jugar sin dolor. Solo estoy tratando de reconstruir mi confianza”, afirmó.