será investido presidente del Barça este miércoles tras el acuerdo con Audax

Fue la dimisión el pasado sábado de Jaume Giró, que iba a ser el vicepresidente económico del equipo de Laporta, lo que provocó el problema. El ex director general de la Fundació La Caixa decidió no formar parte de la nueva directiva por discrepancias sobre su futuro papel en el club, y ello provocó que los directivos electos tan solo contaran con 50 millones de euros en garantías patrimoniales personales. Es decir, menos de la mitad que la cantidad necesaria para el aval.

You May Also Like