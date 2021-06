“Será inolvidable, la más especial de todas”

En un comunicado difundido a través de redes sociales, la empresa organizadora, The Music Republic, señala: “Muy a nuestro pesar” el reencuentro con los “sounders” -como se conoce a los miles de jóvenes que acuden a este festival, el segundo más multitudinario de España en 2019 solo superado por el Medusa de Cullera (Valencia)- no podrá ser este verano, después de la suspensión de la edición de 2020 a causa de la pandemia .

