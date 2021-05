será el nuevo entrenador de la Roma

“Un gran campeón que ha ganado trofeos en todos los niveles, José aportará un tremendo liderazgo y experiencia a nuestro ambicioso proyecto. El nombramiento de José es un gran paso en la construcción de una cultura ganadora constante y a largo plazo en todo el club”, han destacado el presidente y el videpresidente del conjunto giallorosso en el comunicado. “La increíble pasión de la afición de la Roma me convenció de aceptar el trabajo y no veo la hora de empezar la próxima temporada”, añade el propio Mourinho.

— AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

