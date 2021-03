Ser un agente de cambio

Por su lado, la directora de desarrollo sostenible del CINC, Raisa Banfield, recordó que la juventud no es solo el futuro, como a veces se dice, sino el presente del país. Los jóvenes, agregó, asumen roles protagónicos todos los días en momentos críticos del país. “No podemos construir ciudad si no podemos construir ciudadanía”, manifestó.

You May Also Like