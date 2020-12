Ser pobre, mujer y extranjera aumenta el riesgo de contraer Covid en España

La cuarta ronda del estudio de seroprevalencia presentado el martes por el Ministerio de Sanidad ha identificado ciertos factores de riesgo no directamente relacionados con la salud individual. El porcentaje de personas que han pasado la Covid-19 aumenta proporcionalmente entre los que no tienen la nacionalidad española, particularmente en mujeres , así como entre los que viven en las secciones censales con menor nivel de renta relativa.

El coronavirus ha infectado a uno de cada diez personas que vive en España, de todas las edades, de ambos sexos y de todos los estratos sociales. Sin embargo, no es cierto que la pandemia no haga distinciones entre sus víctimas.

