¿Ser padre es fácil? The Parenting Index revela los retos universales de tener un bebé

Para conocer más sobre The Parenting Index, les invitamos a descargarlo en www.theparentingindex.com. Nestlé estará implementando un diálogo con aliados para abordar los retos que reflejó este Índice y crear una hoja de ruta. Asimismo, encargará cada dos o tres años The Parenting Index para reflejar los cambios en las experiencias de crianza. Nestlé, como compañía, tiene el propósito de desarrollar todo el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida hoy y para las futuras generaciones.

De acuerdo con The Parenting Index, la emergencia sanitaria por el COVID-19 no ha demostrado un incremento de sentimientos de pesimismo y la erosión de apoyo para padres.

