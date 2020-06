‘Ser negro no es un crimen’, la campaña contra el racismo y la discriminación

El racismo y discriminación racial existen en Panamá. Y la CONEGPA está comprometida en no guardar silencio . Existen medidas que no son suficientes para frenar los abusos ocultos, solapados e ignorados. Hay que denunciar, exigir, pedir cuentas a los responsables de las violaciones de los derechos humanos.

Esta campaña “Ser Negro no es un crimen” ha sido concebida y trabajada por jóvenes de la CONEGPA, a través de un video que muestra rostros no solo de afrodescendientes, sino también de indígenas, blancos y mestizos , que se unen para romper con las cadenas del racismo y la discriminación.

La Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras Panameñas (CONEGPA) lanza la Campaña “ Ser Negro no es un crimen ”, como mecanismo para sensibilizar y concienciar a la sociedad panameña acerca del serio problema que es el racismo y la discriminación racial en Panamá, que algunos no han querido reconocer, pero que afecta a los afropanameños sistemáticamente, con una violencia infligida en las distintas etapas de su vida.

