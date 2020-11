“Ser mamá a veces puede ser difícil”

Ver esta publicación en Instagram

En esta foto mamá tenía 22 años y tu solo eras un bebé de 6 meses. Recuerdo esos momentos contigo y tantas aventuras que hemos vivido juntos como si hubieran sucedido ayer. Pero lo cierto es que ya han pasado 8 años, 8 años en los que te has ido convirtiendo en un niño además de guapísimo ( tenía que decirlo 😉) en un niño muy valiente, sociable, amigo de sus amigos, protector, risueño, gracioso , responsable , sensible y con un gran corazón. También tienes tus cosillas… no nos vamos a engañar 😏 pero mamá te quiere con locura hasta en los momentos en que me enfado ya sabes eso.❤️ Hemos pasado de los achuchones y lo besos, las nanas en la mecedora …. a las charlas entre madre e hijo, a las explicaciones, a darle sentido a la vida y a tirarme hacia atrás cuando me pongo pesada con mis besos. Ser mamá aveces puede ser difícil pero mi mayor propósito siempre es que te sientas atendido y muy querido. Que seas un niño feliz, que seas capaz de elegir y sentirte libre . Que llegues a ser una gran persona. Pero ahora me conformo con que te estes convirtiendo en un niño bueno, educado cuando debes serlo y sepas comportarte por que en casa en ciertos momentos sois auténticas fieras que me revolvéis la casa entera 🙈. Me demuestras que aunque algunos momentos te parezcan difíciles consigues hacerlo por que sabes que debes hacerlo, como la época chunga de deberes, tablas de multiplicar, divisiones etc que estamos viviendo en estos momentos 😁pero hemos conseguido superar la lectura y la escritura y ahora también podrás con esto. Te quiero infinitamente y me siento muy orgullosa de ti cariño. Feliz cumpleaños precioso mío. Te quiero. ❤️ 6-11-12 ❤️

