“Ser libre de su familia y poder tomar sus propias decisiones será su venganza”

Esta no sería la única vez que Kim Kardashian habría mostrado públicamente su apoyo a la ‘Princesa del pop’, pues ya con el estreno en febrero del documental Framing Britney Spears, del periódico The New York Times, la televisiva criticó el recorrido de este caso y el sufrimiento de la artista: “ Nadie merece ser tratado con tanta crueldad o juicio como entretenimiento “.

