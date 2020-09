Ser hijo de legía | La Prensa Panamá

Mi papá se puso el gorrillo y me mandó las dos fotos. Allí está la mirada, y entre una y otra median 54 años. Miro al portador de esa memoria y me alegro de que en este centenario de la Legión podamos recordar juntos. Descifrar a los padres es un desafío de los hijos, ¡a mí la Legión!, a ver quién acude en mi ayuda a paso ligero.

Mi papá fue legionario. Me enseñaba a veces fotos, en las que un joven sonríe a la cámara uniformado, luciendo el típico gorrillo de la Legión Española, fusil en mano, delante de un edifico blanco en cuya entrada se lee “Prisión militar”. Mis ojos de niño brillaban de orgullo y me contaba más de sus batallas de juventud en blanco y negro.

