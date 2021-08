ser compañero de Fernando Alonso

En este sentido, para el español es clave tener una cierta amistad con el otro piloto del equipo. Ya lo demostró en McLaren con Lando Norris . “No me uno a un nuevo equipo con prejuicios o animosidad hacia mi compañero de equipo, sino que entro abiertamente. Es importante disfrutar el trabajo. Cuando lo disfruto, mi rendimiento es mejor. ¿Pelearme con mi compañero? ¿Por qué iba a hacerlo? Eso no me hace ningún bien. Todo va mejor cuando puedes reírte y bromear. Si trabajamos en la misma dirección, el ambiente en el equipo es mejor y progresamos más rápido”, analiza.

You May Also Like