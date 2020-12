Ser cara pública ha ayudado mucho a Lissette Jurado en su tienda

La pandemia del coronavirus afectó a muchos, en varios sentidos: salud, anímicamente y económicamente también, pero Lissette Jurado le da gracias a Dios por mantenerla sana junto a su familia, y porque su negocio como independiente le ha ido bastante bien pesar de la crisis, eso la mantuvo a flote. ¡Amén!

La excompetidora de Calle 7 tiene una tienda online y a pesar de la situación, ha estado bastante movida, por lo que espera que el próximo año, el Señor la mantenga igual y que vengan mejores días para el país. “Solo espero que Dios nos regale mucha salud a nosotros y a nuestras familias; que el país mejore cada día más, también en su economía, lo que nos ayuda a todos. Por otro lado, mi tienda se ha movido bastante bien en lo que ha sido la pandemia por esto de las compras online y me ayuda también esto de ser una cara pública porque la gente me tiene más confianza y antes de hacer un pedido en cualquier cuenta bruja, por decirlo así, prefieren mil veces hacerlo por este lado; por ese lado no tengo queja, me ayuda en montón en cuanto a la tienda porque soy independiente”.

Agregó: “Ahora mismo lo que nos solventó muchísimo fue la tienda, y los ahorros que también teníamos. Es bueno ahorrar y hago la salvedad porque definitivamente que cuando uno tiene ahorros y pasan cosas como estas, imprevistas, podemos y tenemos de donde, gracias a Dios. Pero uno nunca quiere tocar los ahorros, pero se tuvieron que tocar y nada, para adelante. Para este nuevo año queremos salud, amor, más comprensión, felicidad para todas las familias”.

Encantada como mamá

Ser independiente junto a su esposo, la ha ayudado a gozar de tiempo para su hija. Ella no tiene palabras para describir cómo le ha cambiado la vida ser mamá, pues le encanta y es la mejor experiencia.

Aseguró que ser mamá es algo nuevo y la pandemia la ha ayudado un montón, ya que han tenido todo el tiempo para su bebé. Sin embargo trata de organizarse lo más que pueda pues no le gusta dejar de hacer las cosas que hacía antes por ser mamá, como ir al salón, entrenar, etc, pero como estamos en tiempos difíciles, esos espacios de tiempos se han reducido, así que son para María Sofía.

Espera, primero Dios, conseguir un trabajo estable el próximo año, ya que este año aprovechó para graduarse en un profesorado en educación primaria.