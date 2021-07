Ser agentes de cambio | La Prensa Panamá

“Nuestro sistema educativo se basa en enseñarnos y en no tener un aprendizaje significativo. Por ejemplo, un profesor cree que es el mejor por dejar atrás a la mitad del salón, cuando si bien debe ser bueno en lo que hace, no es un buen profesor, porque si tu salón de clases no entiende, el problema eres tú”, opinó Núñez.

