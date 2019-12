Separan a funcionarios tras masacre en La Joyita

El director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), Vicente Pachar, informó que en las necropsias efectuadas ayer a varias de las víctimas se reveló que estos no solo presentaban heridas con arma de fuego, si no que además fueron atacadas con objetos punzocortantes. Añadió que fueron agredidos con objetos contundentes en diversas partes del cuerpo.

