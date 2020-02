Sentir el tacto a distancia ya no es ciencia ficción

Él es partidario no obstante de no poner restricciones a lo que puede depararnos el futuro: “Estamos desarrollando tecnología a niveles nunca antes pensados . Todas las grandes empresas trabajan en interfaces que puedan hacer uso de las señales en el cerebro. Esto todavía es a largo plazo pero está dentro de nuestra visión. Queremos que en un futuro yo pueda pensar en alguien y esa persona perciba lo que siento”. Su postura es la de no ponerse límites porque el mundo se encuentra “en los pañales de lo que la tecnología puede hacer”.

