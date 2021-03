“Sentido del deber y servicio”: la dura respuesta del príncipe William a las insinuaciones de su hermano Harry sobre su rol en la familia real

Tras las acusaciones, la familia real se posicionó al respecto. “No somos una familia racista ”, dijo William a la prensa unos días después durante un evento al que asistió con Kate Middleton , que también fue expuesta por Meghan cuando afirmó que su cuñada la hizo llorar antes de su boda con Harry. En esa circunstancia, se le preguntó si ya había hablado con Harry tras la entrevista. “No, todavía no he hablado con él, pero lo haré” , anticipó.

“Yo mismo estaba atrapado. No vi una salida. Estaba atrapado pero no sabía que estaba atrapado”, comentó en un momento dado Harry durante el reportaje que protagonizó junto a su esposa, Meghan Markle. “¿A qué te refieres?”, preguntó la periodista. “ Atrapado dentro del sistema, como el resto de mi familia. Mi padre y mi hermano están atrapados, pero no pueden irse y siento compasión por ellos ”, declaró el príncipe ante las cámaras.

