“Una cosa es vivir eso en la intimidad y otra cosa públicamente. Aunque su marido no quiso herirla, la hirió” , ha concretado, refiriéndose a la situación de Ortega Cano. El torero, por su parte, ya había hablado al respecto: “No necesito que me dé mi sitio públicamente porque lo demuestra todos los días”.

Ante esta situación, Terelu no sabe si Aldón “fue consciente de lo que dijo su marido, y con qué sentimiento, de Rocío Jurado” y que, como mujer, comprendía que no encontrara su lugar junto a su marido. “Confieso que sentí muy de cerca su dolor”, ha añadido Terelu en su comunicado.

You May Also Like