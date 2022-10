Sentencian a Steve Bannon, exasesor de Trump, a 4 meses de prisión

Y agregaron: “Los agitadores que invadieron el Capitolio el 6 de enero no solo atacaron un edificio, sino que atacaron el Estado de Derecho sobre el cual se construyó este país y a través del cual perdura. Al burlarse de la citación de la Comisión Selecta y su autoridad, el acusado exacerbó ese ataque”. Los fiscales también dijeron que una vez ocurrió la citación de Bannon, su abogado buscó un abogado del expresidente Trump para obtener una afirmación del privilegio ejecutivo, “aunque el privilegio ejecutivo no podría permitir el incumplimiento total del acusado”.

¿Que sigue ahora? Según el juez, el exasesor de Trump tiene 14 días para presentar una apelación. Si no lo hace, deberá tomar las medidas correspondientes para entregarse voluntariamente a más tardar el 15 de noviembre, dijo. Sin embargo, abogados de Bannon ya dejaron claro que planean apelar la sentencia: “Ciertamente respetamos plenamente la decisión del juez. Pero presentaremos un aviso de apelación como lo indicó”, dijo David Schoen, un abogado de Bannon, este viernes. “Lo he dicho antes y lo confirmaría, creo que la apelación en este caso es a prueba de balas”, insistió.

