‘Sensaciones…’ | La Prensa Panamá

No tengo idea donde estaremos hoy, cuando se publique este artículo. Al escribirlo, sábado 14 por la tarde, llevamos nueve días en el camarote de un crucero, confinados porque dos semanas antes viajaron en el barco dos personas infectadas por Covid-19. Una de las cuales falleció. Se hicieron 45 exámenes a personas que compartieron con esos pasajeros, y 21 fueron positivas, dos pasajeros y 19 tripulantes. Desde que eso se supo, nos recluyeron en los camarerinos hasta el día de hoy.

Mi esposa Helen y yo estamos en 15 metros cuadrados aproximadamente (contando el baño). Como siempre pensamos que “la habitación en el crucero solo se usa para dormir; no es necesario pagar extra por una ventana”, así, nuestro camerino no tiene comunicación con el exterior. Solo aire acondicionado y luz artificial.

Este confinamiento forzado ha permitido aprender muchas cosas. En estos nueve días de encierro, hemos podido apreciar cosas que ocurren constantemente a nuestro alrededor, pero no las percibimos por creerlas “normales”. Las historias dan para un libro -que está en proceso-, pero por limitaciones de espacio, solo mencionaré algunas.

Servicio al cliente: Hemos aprendido lo que es una empresa con capacidad para adaptar la experiencia de sus usuarios a cualquier situación. Desde que nos confinaron por orden de las autoridades sanitarias, en todo momento hubo comunicación con los 2,600 pasajeros. El servicio siguió funcionando para lo que hiciera falta. Se mantuvieron las tres comidas con el estándar normal. Se amplió al máximo el ancho de banda de internet satelital y se puso gratis para todos. Se agregaron más de 200 programas, películas y series en la televisión del camerino. Y al llamar a servicios al huésped, siempre se recibe una contestación con buena actitud y entusiasmo. Como le dije a Helen, esta gente nos va a convencer que estas son las vacaciones que soñamos. Cuando comenzaron a desembarcar los pasajeros -aún no sabemos con precisión qué hará Panamá para definir nuestro destino- todo se mantuvo. Se estableció una línea directa de soporte psicológico gratuita y confidencial, donde se podía llamar a psicólogos en diferentes idiomas. Y hace tres días nos llaman todos los días por lo menos dos veces, para preguntarnos -en español- cómo estamos.

Encierro: Obviamente, estar en un espacio tan restringido no es agradable. Pero hay normas sanitarias que respetar y cumplir. Como médicos, es lo mínimo que nos toca. Para lidiar con esto, aplicamos los consejos de Nelson Mandela en sus memorias. Porque si alguien tiene experiencia en encierros, debe ser él, que estuvo 27 años en una celda. Todos las mañanas despertarse a la hora habitual, hacer algo de ejercicio, bañarse, desayunar y mantenerse ocupado. Leyendo, contestando mensajes, viendo noticias, series, películas y conversando. A nosotros nos ha ayudado que siempre nos hemos sentido los mejores amigos del mundo. Tenemos cientos de cosas que compartir. Hay que mantener además el sentido del humor. Sin eso, estamos fritos.

Comunicación: Algo que ha sido muy importante es la comunicación con el exterior. Las redes sociales, los mensajes de chat, las llamadas de los amigos y los mensajes de voz han sido vitales para mantenernos cerca de nuestro círculo. Honestamente, ha sido abrumador la cantidad de gente que se ha comunicado con nosotros. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, pacientes y simplemente personas interesadas, que aprovechan para mandar algún tipo de comunicación que siempre se agradece. No debe haber nada peor que la soledad, y la comunicación electrónica nos ha ayudado a lidiar con ella. Nunca podremos agradecer suficiente todos los mensajes recibidos, los buenos deseos, las oraciones (si, dije oraciones), las llamadas y el apoyo de nuestro entorno. Sentirse apreciado es importante, cada quien apoya a su manera, y en estos momentos, vale doble.

La gente: Estas situaciones sacan a relucir lo mejor y lo peor de la gente. Los mensajes positivos y de buenas intenciones han sido muchos más que los negativos. Pero no han faltado quienes literalmente se alegran que uno se encuentre en estas situaciones, y que aprovechan para hacer comentarios tratando de molestar. Por suerte yo estoy bastante acostumbrado a esto, y ya no me afecta. Pero leer a quien se alegra porque uno tomó unas vacaciones (que al momento de comenzar no existía razón para suspenderlas), o se regocijan porque “ahora va a tener que aprender a rezar”, es muy desagradable. No entienden que rezar no es una respuesta fisiológica como comer u orinar. La fe es aprendida, y quien no la aprendió, nunca la tendrá integrada en su forma de enfrentar problemas.

Comunicación: Algo que he vuelto a entender es que la clave de todo es la información. Si uno pasa ocho días sin saber qué se está haciendo para definir la situación, la desesperación es inmanejable. Cosas como “estamos barajando otras opciones”, sin decir cuales, es terrible. Al final, lo que se va a repatriar es a seres humanos con sentimientos y opiniones, y no puede manejarse como si se estuvieran repatriando cadáveres. Eso, si no lo entienden, más vale que lo aprendan.

Como dije arriba, esta experiencia que confiamos terminará bien, dará para muchas anécdotas, cuentos y risas. Lo que sí, es que siempre estaremos agradecidos de quienes nos han tenido presentes en estos momentos. Eso, no tiene precio…

¡Ah!, y el próximo crucero será con balcón…

El autor es cardiólogo y pasajero del Grand Princess