Senegal gana 3-1 y deja a Catar prácticamente eliminado del Mundial

Sin Sadio Mané, fue Ismaïla Sarr el que cogió las riendas del ataque. El peligro pasaba por sus botas, aunque no fue él el que hizo el 0-1. Un disparo lejano de Krepin Diatta provocó un error mayúsculo en el despeje de Boualem Khoukhi, fallando en el despeje cayéndose al suelo y dejando el balón suelto dentro del área para que Boulaye Dia, ex del Villarreal y actualmente en la Salernitana, pusiera por delante al conjunto africano y acabara con la imprecisión en los últimos metros que tuvieron.

