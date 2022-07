Señales que te manda tu estómago y pueden indicar que algo no va bien

¿Cuáles son los pasos que debemos dar cuando detectamos o intuimos que algo no va bien? “En general, el paciente suele darse cuenta que algo a nivel del aparato digestivo no funciona bien, ya que suele ser sintomatología llamativa . Cuando el paciente acude al especialista, además de orientar la historia clínica en función de la intensidad, localización y tiempo de evolución de los síntomas, habitualmente se inicia un estudio que comprende diversas pruebas complementarias”.

Para el doctor, sin embargo, existen otras señales menos evidentes que también pueden alertarnos de que algo no va bien en el estómago. “Es curioso cómo hace muchos años, cuando no existían medios diagnósticos, los problemas gastrointestinales se asociaban a trastornos del humor . Así, si un paciente estaba triste, deprimido o irritable, la causa más probable de ello era la presencia de una úlcera gastroduodenal”, comenta el especialista. “Con esta anécdota quiero enfocar que, efectivamente, la sintomatología extradigestiva, puede estar relacionada con trastornos gastrointestinales”.

El aparato digestivo realiza una de las funciones más importantes y fundamentales para el correcto funcionamiento de nuestro organismo: el procesamiento de los nutrientes para el aprovechamiento de lo que necesitamos y el desecho de lo que no nos hace falta. Por esta misma razón es, además, un sistema capaz de mandarnos señales cuando no funciona correctamente. ¿Cómo lo hace? Pues de muy distintas formas según la parte en la que nos centremos.

